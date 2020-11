0 Facebook Governo, De Magistris e il dramma al Cardarelli, è De Luca show: “Vogliono che la Campania sia il peggio del peggio” Politica 13 Novembre 2020 15:36 Di redazione 2'

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto la consueta diretta Facebook per informare i cittadini in merito all’emergenza causata dal coronavirus. Restrizioni, scuole, sanità e le questioni che più hanno tenuto banco negli ultimi giorni.

IL BOLLETTINO IN CAMPANIA –

“Oggi abbiamo 3.900 nuovi contagi con una percentuale di positivi su 25mila tamponi quasi che e’ del 16,5%. Da tre o quattro giorni la percentuale di positivi sui tamponi scende”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook

FRECCIATINA A DE MAGISTRIS –

“Veniamo da settimana di grande confusione, non sono mancati gli attacchi, gli atti di sciacallaggio, le strumentalizzazioni in qualche caso indegne, il contributo di qualche irresponsabile che, dalla Campania, pur di farsi pubblicita’ continua a sporcare l’immagine di NAPOLI e della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campaia Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Dobbiamo avere la forza – ha aggiunto – di continuare a lavorare senza farci distrarre”.

IL GOVERNO –

“La cosa intollerabile e’ che quelli che hanno banalizzato il problema, hanno perduto mesi preziosi e che non hanno mosso un dito sembra che oggi siano tutti diventati rigoristi”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. De Luca cita i provvedimenti presi in tutti questi mesi sottolineando come da parte del Governo e del Comune di Napoli non sia stato fatto lo stesso. In merito al Comune di Napoli, De Luca parla di “nullita’ assoluta”.