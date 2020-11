0 Facebook Coronavirus, De Luca scrive al Prefetto: “Rapida definizione di un piano per controlli efficaci” Cronaca 11 Novembre 2020 14:05 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca dopo la conferma che la Campania rimarrà nella zona gialla, ha deciso di scrivere al Prefetto per chiedere un immediato piano per controlli più efficaci in quei territori che sono maggiormente a rischio assembramento.

Campania zona gialla, De Luca chiede subito più controlli

Il presidente campano, facendo seguito a quanto è avvenuto lo scorso weekend a Napoli e in altre città campane, dove si è assistito a diversi assembramenti in strada, spinge per controlli maggiormente efficaci.

LEGGI ANCHE: L’ORDINANZA SULLE ZONE ARANCIONI E GIALLE

“Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, in relazione agli obiettivi di prevenzione della diffusione del Covid, e tenendo conto delle raccomandazioni della Cabina di Regia Nazionale sulla opportunità di “considerare di anticipare rapidamente le misure previste per il livello di rischio alto”; tenuto conto di episodi clamorosi di assembramenti fuori controllo verificatisi in particolare sul Lungomare di Napoli e in alcuni luoghi del centro storico; sollecito, con riferimento al Dpcm 3/11/2020 e alle recenti direttive del Ministro dell’Interno, la rapida definizione di un piano generale di interventi articolati per precise realtà territoriali e garantito nella sua attuazione, già dai prossimi giorni, da controlli efficaci delle Forze di Polizia nazionali e locali, e volto a impedire assembramenti ed attività che incentivano una mobilità non legata alle esigenze essenziali”, questo il messaggio di Vincenzo De Luca.