Inferno fuori al San Leonardo, 4 morti sulle barelle: non riescono a raggiungere il pronto soccorso 11 Novembre 2020

Quattro i pazienti morti questa notte, erano in fila in barella, non sono riusciti nemmeno a raggiungere il pronto soccorso. Attendevano un posto letto quando il cuore ha smesso di battere, lì in attesa di poter accedere e forse evitare la morte. La tragedia è avvenuta presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove, come riporta la Repubblica, sono 15 giorni ormai che la situazione è drammatica. Parte del nosocomio è stata convertita in presidio Covid per provare a rispondere alle esigenze degli utenti, sempre più numerosi e costretti ad attese interminabili. I pazienti vengono curati in strada e purtroppo per 4 di loro, questa notte, non c’è stato nulla da fare. Uno scenario da guerra.

La chiusura degli ospedali di Vico Equense e Gragnano, unitamente alla conversione in Covid Hospital degli ospedali di Boscotrecase e Torre del Greco, tuttora saturi, ha trasformato il pronto soccorso del San Leonardo nell’unico presidio disponibile per un’utenza di circa un milione di persone, generando un’emergenza divenuta ormai ingestibile. I

Il direttore dell’Asl Napoli3 Sud aveva annunciato nei giorni scorsi a Repubblica che in settimana sarebbero state attivate le convenzioni con 3 cliniche private e che, nel frattempo, sarebbero stati ampliati gli ospedali di Torre del Greco e Boscotrecase, per un totale di 90 posti letto in più.