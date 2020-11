0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, calano i contagi: 2716 nuovi casi Cronaca 10 Novembre 2020 17:11 Di redazione 1'

Calo dei contagi in Campania. Mentre i tecnici del ministero della Salute sono in Campania per verificare i dati epidemiologici e prendere decisioni su un possibile passaggio della Regione in un’altra zona, è stato reso noto il bollettino di questo martedì 10 novembre.

La comunicazione dell’Unità di Crisi

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.716

di cui:

Asintomatici: 2.304

Sintomatici: 412

Tamponi del giorno: 14.290

Totale positivi: 92.755

Totale tamponi: 1.153.786

Deceduti: 18

Totale deceduti: 862

Guariti: 790

Totale guariti: 17.665

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 193

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 2.061

Il post di Vincenzo De Luca