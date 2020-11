0 Facebook Campania a rischio, arrivata la decisione del ministero: ora è ufficiale Cronaca 10 Novembre 2020 20:08 Di redazione 2'

La Campania resta “zona gialla”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l’Ordinanza che individua le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanita’, passano dall’area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l’area arancione; rischio alto, livello 4 l’area rossa).

Le misure previste dall’Ordinanza entrano in vigore l’11 novembre 2020. Nello specifico in base alla nuova Ordinanza: entrano nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Entra nell’area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.

La divisione delle zone

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree e’ attualmente la seguente: – area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto – area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria – area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Per la Campania verifiche ancora in corso

Questa sera non ci sara’ nessuna relazione assunta dai tecnici del ministero della Salute che, ancora in queste ore, sono a Napoli e in CAMPANIA per valutare eventuali incongruenze nei dati relativi all’emergenza Covid trasmessi dalla Regione. Lo apprende la Dire da fonti del ministero. Eventuali valutazioni dei tecnici potrebbero essere rese note non prima della giornata di domani. Per oggi, quindi, fonti del ministero della Salute confermano che per la CAMPANIA resta in vigore la classificazione in area gialla e non sono attese per stasera nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza.