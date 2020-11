0 Facebook Conte smentisce lockdown generale e parla del Natale: “Non possiamo immaginare feste e pranzi affollati” News 11 Novembre 2020 13:11 Di redazione 2'

Giuseppe Conte in un’intervista per La Stampa ha spiegato come il Governo stia lavorando per evitare un lockdown generale. “Ci sono forti criticita’, la curva sta salendo. Ma io mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere. In ogni caso, lo ribadisco: il lockdown generalizzato non puo’ essere la nostra prima scelta, avrebbe costi troppo elevati, significherebbe dire al Paese che non abbiamo una strategia. E invece noi una strategia ce l’abbiamo, e ci aspettiamo che dia risultati a breve”.

Come sarà il Natale in questo momento d’emergenza

Il premier, nel fare un invito ai cittadini affinché collaborino in una situazione difficile, ha parlato anche del Natale. L’invito e’ a festeggiare in famiglia ma con prudenza. Per le prossime festivita’, “il nostro obiettivo e’ un Natale dove non si mortifichino ne’ i consumi ne’ gli affetti, ma non possiamo immaginare feste e pranzi affollati“.

Conte ha poi fatto un plauso ai cittadini: “I cittadini meritano un plauso per l’abnegazione e il senso di responsabilita’ fin qui dimostrati, salvo rare eccezioni. Sappiamo i sacrifici che stanno affrontando, sotto il profilo economico e quello strettamente personale. A loro pero’ dobbiamo chiedere un ulteriore sforzo: la situazione, in tutta Europa, e’ critica. Ognuno deve fare il suo. Ne usciamo solo con un impegno collettivo: lo Stato siamo tutti noi”.