Uccide la moglie con 4 colpi di pistola e si costituisce, femminicidio a San Felice a Cancello News 11 Novembre 2020 12:17 Di Fabiana Coppola

E’ tragedia nel Casertano, a San Felice a Cancello, dove un uomo ha lasciato il corpo esanime della moglie in una stradina vicino all’Acquedotto Carolinoe poi si è costituito ai carabinieri. Il dramma si è consumato verso le 10 di stamane nella zona periferica della città .

I due coniugi erano in auto, ne è nata una discussione, poi lui ha estratto una pistola e ha fatti fuoco 4 volte contro la, moglie Maria Tedesco 30enne originaria di Maddaloni, uccidendola sul colpo. In un secondo momento, Michele Marotta, 34enne di San Felice a Cancello, si è rimesso in auto, una Fiat Bravo, e ha fatto ritorno a casa propria in località Botteghino a Cancello Scalo. Un attimo poco prima di realizzare cosa aveva fatto ed allertare i carabinieri.

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Maddaloni insieme ai colleghi della stazione di Cancello Scalo si sono diretti presso l’abitazione del 34enne che ha raccontato di aver ucciso la propria moglie presumibilmente a seguito di una discussione e, dopo averle sparato attingendola con 4 colpi, l’ha lasciata lì riversa al suolo per rientrare nella propria abitazione.

I militari hanno rinvenuto la pistola usata poc’anzi per l’omicidio. Michele M. è stato tratto in arresto per omicidio e per detenzione abusiva d’arma da fuoco. La vittima è stata ritrovata accasciata al suolo immersa in una pozza di sangue, deceduta in pochi istanti. È stato disposto il trasferimento della salma presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. Sequestrata la vettura con cui Michele M. dopo l’omicidio è rincasato.