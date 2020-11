0 Facebook Coronavirus, si pensa a lockdown generale per tutta l’Italia? Spunta l’ipotesi di un nuovo Dpcm Cronaca 10 Novembre 2020 14:05 Di redazione 3'

Il 15 novembre è la data “X” per il Governo, il termine per valutare se le misure di contenimento attuate con l’ultimo Dpcm – entrato in vigore lo scorso 6 novembre – avranno avuto l’effetto sperato. La curva epidemiologica è il punto di parenza su cui si baseranno le prossime decisioni nazionali e pare che l’ipotesi di un lockdown generale stia prendendo sempre più piede.

Lockdown generale in Italia?

E’ una misura richiesta da più fronti, governatori come Vincenzo De Luca, ma anche l’Ordine dei Medici nazionale che ha rivolto un appello al Governo affinché prenda in considerazione quest’ipotesi. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, si starebbe ragionando sull’idea di misure più rigide che avvicinerebbero l’Italia a un lockdown semi-totale: chiusura dei ristoranti il sabato e la domenica e sospensioni di alcune attività ancora aperte nelle attuali zone rosse.

Le posizioni

Da un lato ci sono Dario Franceschini e Roberto Speranza che spingono verso misure più restrittive e dall’altro Giuseppe Conte che vuole attendere l’analisi dell’efficacia delle ultime disposizioni: “Non possiamo scardinare il meccanismo scientifico delle zone rosse, arancioni e gialle. Dobbiamo aspettare gli effetti delle misure. Ci siamo dati un metodo scientifico e non possiamo metterlo in discussione sull’onda dell’emotività”.

Ecco, dunque, il motivo per cui il 15 novembre diventa il primo termine utile per prendere ulteriori decisioni restrittive. Sarà quello il momento in cui il Governo valuterà se il meccanismo delle tre zone sia servito o meno. Se la curva epidemiologica non dovesse subire modifiche, invertire la rotta, l’ipotesi più probabile è che tutte le Regioni diventino zona rossa. In questo caso servirebbe un nuovo Dpcm che, secondo quanto riportato dal sopracitato giornale, potrebbe iniziare a essere discusso con Regioni e Cts, qualora ci sia una spinta, già il prossimo fine settimana.

La situazione in Campania

Intanto in questo martedì è in corso una riunione per stabilire ulteriori decisioni sulla Campania per stabilire se da gialla debba passare a essere zona arancione o rossa: “Noi riteniamo validi i dati della Campania, ma sono in corso approfondimenti per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso”, queste le parole del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.