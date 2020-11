0 Facebook Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: ancora boom di casi News 10 Novembre 2020 18:30 Di redazione 1'

Sono 35.098 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 25.271 di ieri, per un totale di 995.463 casi dall’inizio dell’epidemia. I decessi registrati sono 580, in crescita di 224 unita’ rispetto a ieri, per un totale di 42.330 vittime.

Bollettino del 10 novembre

I tamponi effettuati sono 217.578 contro i 147.725 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia. I dimessi/guariti sono 17.734, in aumento rispetto ai 10.215 di ieri, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 363.023. Sono poi 2.971 le persone in terapia intensiva (piu’ 122 rispetto a ieri), mentre sono 28.663 i ricoverati con sintomi.

I numeri nelle singole regioni

Gli attualmente positivi ammontano a 590.110. Per quanto concerne la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (10.955), la Campania (2.716), il Piemonte (3.659), la Toscana (2.223), il Veneto (2.763), il Lazio (2.608) e l’Emilia-Romagna (2.430).