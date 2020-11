0 Facebook Come sta Carlo Conti, il conduttore positivo al Covid-19: peggiorano le sue condizioni Spettacolo 3 Novembre 2020 12:09 Di redazione 2'

A pochi giorni dalla dichiarazione di positività al Covid-19 Carlo Conti parla delle sue condizioni e racconta che sono peggiorate. Inizialmente era asintomatico, ma adesso cominciano a comparire le prime conseguenze di questo nemico invisibile.

Le condizioni di Carlo Conti

Con un post su Instagram Carlo Conti ha spiegato quali sono le sue condizioni: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!), questo Covid è una brutta bestia”. Cambiata, dunque, la situazione. Il conduttore, infatti, dopo aver detto di essere positivo al Covid-19, aveva raccontato che stava bene e che avrebbe potuto continuare a lavorare in smartworking. Impegnato con la conduzione di Tale e Quale Show, aveva voluto continuare a collaborare in collegamento da casa con l’aiuto in studio di Giorgio Panariello.

Conti adesso presenta i primi sintomi per cui probabilmente preferirà stare riguardato e riposare. Intanto l’amato conduttore non perde la speranza e ha mostrato il bigliettino che gli hanno scritto la compagna e il figlio, in questo momento lontani da lui per ovvie ragioni: “Ti amiamo babbo”, queste le parole della sua famiglia. Parole a cui Conte ha risposto: “Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”. Tanti commenti al post di Carlo Conti da parte di chi gli ha voluto augurare una pronta guarigione.

Carlo Conti spiega come sta