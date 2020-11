0 Facebook Le condizioni di Carlo Conti: “Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi” Spettacolo 3 Novembre 2020 16:55 Di redazione 2'

Carlo Conti risponde alle notizie su un suo presunto peggioramento dovuto alla positività al Covid-19, o meglio il suo ufficio stampa ha diramato una nota alle redazioni delle testate che hanno trattato la notizia.

Un comunicato per rassicurare sulle condizioni di Carlo Conti. Il conduttore, secondo quanto si legge dalla nota, sta bene, non è peggiorato ma sono solo comparsi i sintomi del Covid-19. Sintomi che fino a poco fa non si erano manifestati.

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che “tra tutte le medicine questo è la più potente. Sto già meglio!”. Quindi nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo. Carlo è in isolamento, si sta riguardando ed è seguito al meglio.