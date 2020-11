0 Facebook Napoli, sospeso dirigente del ‘Pascale’: operava in privato i pazienti Cronaca 3 Novembre 2020 11:36 Di redazione 2'

Un medico dell’ Istituto “Pascale” di Napoli operava privatamente pazienti affette da tumore al seno, affermando che era impossibile eseguire in tempi brevi l’intervento. Per questo motivo stamattina gli agenti del Commissariato di PS Arenella e i Carabinieri del NAS di Napoli hanno dato esecuzione all’ordinanza adottata in data 30 ottobre 2020, con la quale il GIP di Napoli ha disposto la sospensione dall’esercizio di medico ospedaliero nei confronti di Raffaele Tortoriello, medico dell’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale” di Napoli, indagato per diverse ipotesi di reato di concussione.

Napoli, sospeso dirigente del 'Pascale': operava in privato i pazienti

L’ordinanza vieta a Tortoriello di svolgere la professione medica e le attività a essa inerenti presso uffici e strutture pubbliche e private per la durata di 12 mesi. Al dottore Tortoriello vengono contestati quattro episodi, avvenuti negli anni scorsi, ai danni di quattro donne affette da neoplasia al seno, da lui operate alla clinica Posillipo. Lo stesso gip ha invece rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Rocco Cerra, anch’egli indagato per le stesse ipotesi di reati di concussione.

Tortoriello accusato di abusi da due pazienti

Lo scorso 17 settembre la Polizia di Stato ha eseguito un’altra ordinanza emessa dal gip nei confronti di Tortoriello, applicativa della sospensione dell’attività di medico per un anno, in quanto indagato per il reato di violenza sessuale commessa in più occasioni ai danni di due pazienti.

