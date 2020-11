0 Facebook Lutto a Grumo Nevano, addio a Gaetano Verde: il cordoglio della comunità Cronaca 3 Novembre 2020 12:14 Di Verdiana Perrotta 1'

Ha lottato come un leone contro un brutto male ma purtroppo non ce la fatta. Gaetano Vedre, originario di Grumo Nevano si è spento ieri all’età di 50 anni. L’interna comunità si è unita al dolore di amici e parenti per la morte prematura di Getano.

Lutto a Grumo Nevano, addio a Gaetano Verde: il cordoglio della comunità

L’uomo era molto conosciuto nella zona per la sua attività come operatore del gruppo Capasso Ecologia. Tutti lo ricordano per la sua bontà, uomo umile e sempre disponibile. Lascia la moglie e due figlie.

I messaggi di cordoglio

La notizia della prematura scomparsa di Gaetano si è diffusa sui social e la sua pagina Facebook è stata inondata di messaggi di afetto e cordoglio. “Stamattina non potevo ricevere notizia piu brutta. Mi hai spezzato il cuore. Una persona solare allegra…la vita è crudele. Riposa in pace amico mio Gaetano Verde.“, scrive Titti.