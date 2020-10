0 Facebook Cosa c’è stato tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, l’ingresso al GFVip che crea scompiglio News 30 Ottobre 2020 12:33 Di redazione 2'

Stefano Bettarini questo venerdì sera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore avrebbe dovuto fare il suo ingresso durante l’ultima puntata, ma a causa di un possibile caso di Covid-19, si è deciso di posticipare i nuovi arrivi.

L’ingresso di Stefano Bettarini è molto atteso dai telespettatori che ben ricordano una vicinanza passata tra lui ed Elisabetta Gregoraci. La show girl, che in questo momento pare abbia occhi solo per Pierpaolo Pretelli, a breve rivedrà quella che a detta di molti sarebbe una sua ex fiamma. La loro relazione, secondo le indiscrezioni, risale al periodo in cui entrambi erano impegnati con Buona Domenica su Canale 5.

Il periodo era tra il 2007 e il 2009, a parlare di una grossa intesa e di una passione travolgente tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci è stato Milo Coretti. In un’intervista a Nuovo ha raccontato: ““Ero convinto che Elisabetta e Stefano fossero fidanzati. Era palese che fra loro ci fosse una sorta di relazione o un’amicizia intima e tutti quelli che facevano parte del programma lo sapevano perché non veniva nascosto”.

Dunque se Stefano ed Elisabetta hanno avuto un flirt o qualcosa di più, l’ingresso dell’ex calciatore nella casa del Grande Fratello Vip non lascerà indifferente la show girl. Un modo per movimentare il clima della casa? Possibile, Alfonso Signorini, che i segreti dei vip li conosce bene, potrebbe aver scelto di stuzzicare un po’ la Gregoraci.