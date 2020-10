0 Facebook GF Vip, un concorrente ha il Covid: il dettaglio in diretta svela l’identità Spettacolo 27 Ottobre 2020 09:27 Di redazione 2'

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Un concorrente, prossimo all’ingresso nella casa più spiata d’Italia, pare abbia il Covid. Il caso sospetto, confermato in diretta dal conduttorici,e Alfonso Signorini, ha fatto saltare l’ingresso di ben tre concorrenti. Signorini ad inizio puntata, non specificando però di chi si trattasse, ha fatto intendere il motivi. A rivelare qualcosa in più è stato Giornalettismo, che ha dichiarato che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone.

Salta l’ingresso nella Casa del GF Vip per Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. I tre si sarebbero dovuti unire proprio ieri al resto dei concorrenti. Per precauzione è stato posticipato l’ingresso di tutti. Così riporta Giornalettismo:

“Si tratta di una delle due donne, una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma“. Secondo questa indiscrezione, quindi, sarebbe proprio l’ex di Temptation Island ad avere contratto il Coronavirus, proprio poco prima dell’inizio dell’avventura al GF Vip. Per i nuovi concorrenti, quindi, ingressi bloccati e nuova quarantena. Bisognerà attendere qualche giorno per scoprire quando potranno effettivamente entrare a far parte del gioco.