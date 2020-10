0 Facebook Covid Ercolano, muore una donna di 57 anni: il cordoglio della comunità Cronaca 30 Ottobre 2020 12:00 Di redazione 3'

Aumentano i contagi da Covid-19 in Campania e sale anche il numero dei decessi. Nel Napoletano la situazione diventa sempre più difficile, ieri è deceduta una donna di 57 anni, originaria di Ercolano.

La vittima era ricoverata presso il Covid Hospital di Boscotrecase da qualche settimana e soffriva di patologie pregresse che hanno complicato il suo quadro clinico. La donna si chiamava Luisa ed era mamma. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, “Purtroppo oggi la comunità di #Ercolano registra una vittima da #Covid19. Si tratta di una donna di 57 anni con patologie pregresse ed era ricoverata presso il Covid Hospital di Boscotrecase. Sono affranto e vicino alla famiglia di questa donna. Ho raggiunto telefonicamente i familiari per esprimere il cordoglio mio personale e di tutta la città. Credo che l’unico modo concreto e tangibile per testimoniare la nostra vicinanza a questa famiglia è quello di continuare a rispettare le norme di sicurezza: mascherine, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani”.

I messaggi di cordoglio

Appena si è saputa la notizia in tantissimi hanno lasciato messaggi, commentando il post su Facebook del sindaco di Ercolano. “Io ho avuto l’ onore di conoscerla e posso dire di esserne orgogliosa perché non era solo una donna forte e dolce allo stesso tempo ma una guerriera che è riuscita a combattere per tutta la sua vita battaglie sempre più difficili e uscirne sempre col sorriso ma purtroppo questa è stata una battaglia in cui il nemico è stato spietato e non le ha lasciato nessuna via di uscita ma di sicuro il suo sorriso dal ricordo di chi l’ha conosciuta e amata non potrà mai ucciderlo”. Scrive una cara amica della donna”.

Boom di positivi in Campania

Intanto aumentano i dati dei contagi in Campania. Sono 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore ai 3.000 casi. Dei 3.103 nuovi positivi, 242 sono sintomatici e 2.861 sono asintomatici. Il dato, specifica l’Unità di crisi della Regione Campania, è comprensivo dello screening ad Arzano (Napoli). Il totale dei casi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 48.885, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 919.318.