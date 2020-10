0 Facebook “Lockdown indispensabile, il Cotugno è già pieno”, l’appello del dg Maurizio Di Mauro News 30 Ottobre 2020 12:49 Di Sveva Scalvenzi 2'

Sono sempre di più gli appelli di chi chiede un lockdown immediato per fermare la curva dei contagi. A spingere per una chiusura celere per tre settimane è il direttore dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, Maurizio Di Mauro, intervenuto su Radio Crc Targato Italia.

Ospedale Cotugno pieno, l’allarme Di Mauro

“Dopo mesi non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione. Il lockdown ora e’ indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilita’ del virus che abbiamo perso”, queste le parole del dg. Di Mauro ha ribadito la sua preoccupazione riguardo la mancanza di posti letto: “Il Cotugno e’ gia’ pieno. La nostra Regione ha reagito bene alla prima ondata ma ora il Governo deve prendere restrizioni forti. Non basta chiudere la Campania. Le precauzioni sono fondamentali. La mascherina io non l’ho mai tolta. Ma la logica del virus e’ strana: io sono stato contagiato ma i miei familiari sono negativi”. In conclusione il direttore ha parlato del vaccino: “e’ incerto e la distribuzione non avverra’ prima della prossima primavera. Ma bisogna vedere che immunita’ dara’. Vi prego, state attenti”.

A lanciare il medesimo appello, sempre a Radio Crc, è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto: “Il numero di positivi Covid si e’ quasi quadruplicato rispetto a marzo. La decisione del Governo e’ difficile poiche’ l’assistenza sanitaria si scontra con la situazione sociale, ma il lockdown e’ l’unico modo per placare il contagio. E’ un auspicio sanitario per garantire la salute delle persone”.