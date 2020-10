0 Facebook Messaggio per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, la frecciatina ad Elisabetta Gregoraci News 18 Ottobre 2020 13:18 Di redazione 1'

Anche Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo al Grande Fratello Vip. Uno striscione ha sorvolato più volte la casa del Grande Fratello Vip. “Pier sei il nostro terremoto 10.0 Fan <3”, queste le parole indirizzate all’ex valino.

Cosa c’era scritto nel messaggio per Pierpaolo Pretelli

Parole che sembrerebbero riprendere il messaggio ricevuto qualche giorno fa da Elisabetta Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Coincidenza che non è stata notata solo dal pubblico della casa, ma anche dai concorrenti del Grande Fratello Vip.

E’ stata Stefania Orlando a chiedere a Pierpaolo se ci fosse un collegamento: “C’entra qualcosa con l’epicentro di Elisabetta?”. Domanda a cui Pretelli ha risposto: “Potrebbe”. In anti attendevano di vedere la reazione di Elisabetta Gregoraci a questo messaggio “d’amore” rivolto a Pierpaolo. Sembrerebbe, però, che non gli abbia dato molta importanza, probabilmente certa di cosa l’ex velino prova per lei. Staremo a vedere.