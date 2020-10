0 Facebook Festa di comunione vietata con cantante neomelodico, il video scandalo sui social Cronaca 19 Ottobre 2020 09:17 Di redazione 1'

Hanno indignato non poco alcune immagini che stanno comparendo sui social in cui si vede una festa di comunione organizzata nel Napoletano nonostante i divieti. In Campania, infatti, l’ultima ordinanza del presidente De Luca vieta feste anche a seguito di cerimonie se non in presenza dello stretto nucleo familiare.

Festa di comunione nel Vesuviano contro le regole

Molto diverso lo scenario che si vede in un video, poi rimosso dai social, in cui compare anche il cantante neomelodico. Secondo il quotidiano Il Mattino a questa festa di comunione vietata avrebbe partecipato Enzo Barone, comparso nei vari filmati degli invitati.

Tante le persone che accorse alla cerimonia organizzata in uno dei ristoranti nel Vesuviano. Molti invitati senza alcun distanziamento o rispetto delle norme anti-Covid, un comportamento irresponsabile soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Negli ultimi tempi carabinieri e polizia sono stati impegnati proprio a controllare feste “abusive”. L’obiettivo è evitare che quest’incontri diventino tanti focolai.