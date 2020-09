0 Facebook Chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, il cantante dimentica Anna Tatangelo Spettacolo 26 Settembre 2020 13:42 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio avrebbe una nuova compagna. E’ questo l’ultimo gossip del cantante napoletano che sta impazzando sui social e sui vari tabloid di gossip. Dopo la separazione con Anna Tatangelo avrebbe voltato pagina.

La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

Secondo diversi rumors Gigi avrebbe una nuova giovane fidanzata che sarebbe anche molto simile alla Tatangelo. Come dire, i gusti non cambiano. Lo saprebbe bene il cantante napoletano che sarebbe stato avvistato più volte in compagnia di una misteriosa ragazza.

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che attualmente non trovano alcuna conferma da parte del cantante. Se così fosse, però, sarebbe davvero un momento d’oro per Gigi che ha sbancato con il suo nuovo album “Buongiorno” e finalmente avrebbe ritrovato l’amore. Staremo a vedere.