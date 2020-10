0 Facebook Anna Tatangelo ricompare sui social in un abito succinto rosso verniciato, l’annuncio: “Fra me e te” Spettacolo 18 Ottobre 2020 11:00 Di redazione 2'

Ormai siamo abituati al fatto che Anna Tatangelo abbia un profilo Instagram un po’ ballerino. La cantante dopo essere sparita nuovamente dai social, cancellando temporaneamente l’archivio fotografico, è tornata più in forma che mai.

Nuovo singolo di Anna Tatangelo

Come ha fatto la prima volta, che era tornata con un look rinnovato e un nuovo singolo, anche adesso ha annunciato di fatto l’uscita di una nuova canzone con tanto di video. Ma ad aver spiazzato i fan è stato il look da bomba sexy di Anna Tatangelo. La cantante si è mostrata in un abito succinto rosso verniciato che mette in risalto tutte le sue forme. Il nuovo singolo si chiama “Fra me e te” con The True Gemitaiz e, considerato il successo di Guapo, anche questo dovrebbe sbancare.

Diverse le foto di Anna Tatangelo in rosso con un fucile e un cane lupo. Le immagini sono state scattate sul set del video che preannuncia di essere una vera bomba, come del resto è la cantante in queste foto.

