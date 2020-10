0 Facebook Dramma a Lucrino, donna investita e uccisa da un’auto pirata: stava andando dai nipotini Cronaca 18 Ottobre 2020 11:45 Di redazione 1'

Una donna di 72 anni e’ stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada e il conducente non si e’ fermato proseguendo la sua corsa. E’ accaduto questa domenica mattina, intorno alle 8, alla rotonda della Ferrovia Cumana in localita’ Lucrino a Pozzuoli, nota con il nome di Rotonda Cavani.

Donna investita e uccisa a Lucrino

La donna stava attraversando in una strada praticamente deserta a quell’ora, per recarsi a casa di una figlia per accudire i nipotini, come soleva fare quotidianamente. Una vettura piombata a forte velocita’ sulla rotonda l’ha travolta e poi e’ fuggita in direzione Bacoli, secondo le prime testimonianze.

Indagano carabinieri e polizia municipale. Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe stato fermato un mezzo per la raccolta dei rifiuti, la posizione dell’autista sarebbe al vaglio degli inquirenti.

I precedenti

E’ questa la terza vittima della strada nel giro di pochi giorni. La settimana scorsa un uomo è stato investito e ucciso vicino piazza Cavour a Napoli da un’auto della Polizia, il giorno dopo un altro signore è stato travolto da un tir a Gianturco.