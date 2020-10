0 Facebook Dpcm, passo indietro per palestre e piscine: “Nessuna decisione ancora presa” News 18 Ottobre 2020 12:24 Di redazione 1'

Dovrebbe essere presentato questa domenica sera o entro lunedì il nuovo dpcm che contiene le misure restrittive per contrastare i contagi da Coronavirus. Nelle ultime ore, mentre è in corso l’incontro tra Governo e Regioni, si sono susseguite diverse anticipazioni. Tra queste la possibilità di chiusura per palestre e piscine.

Chiusura palestre e piscine? La risposta dal Ministero

Arriva però la smentita, secondo quanto riportato dall’ANSA fonti del ministero negano che siano state prese decisioni a riguardo: “Nessuna decisione e’ stata presa ancora in merito alla chiusura di palestre e piscine”. Si è sottolineato “come il settore abbia affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e che nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all’allenamento individuale nei luoghi controllati”.

“Occorre valutare – proseguono le fonti del ministero dello Sport- se non sia peggio spingere migliaia di appassionati e di giovani nei parchi cittadini o proseguire, magari prevedendo maggiori controlli, con le attivita’ regolamentate. Un settore che ha gia’ avuto enormi perdite rischierebbe al contrario chiusure definitive“.