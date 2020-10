0 Facebook Dramma a Napoli, investito in piazza Cavour muore in ospedale: si chiamava Antonio Pugliese News 8 Ottobre 2020 20:49 Di redazione 1'

E’ morto l’anziano signore che questo pomeriggio, poco dopo le 18.30, è stato investito da una volante della Polizia in piazza Cavour. L’uomo stava attraversando all’altezza dell’incrocio con via Duomo, quando è stato centrato dalla vettura.

Come si chiamava l’anziano signore investito e ucciso in piazza Cavour

La vittima si chiamava Antonio Pugliese e aveva 69 anni. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale, capitanata da Antonio Muriano, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando con un carrello della spesa e l’auto passasse con il semaforo verde a una velocità nella norma. Ciò nonostante l’impatto per il sessantanovenne è stato fatale. Nelle prossime ore saranno visionate le telecamere di videosorveglianza per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Si procede per omicidio colposo stradale.