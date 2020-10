0 Facebook Dramma a Gianturco, Giulio Napolitano investito e ucciso da un tir: aveva 72 anni Cronaca 9 Ottobre 2020 18:11 Di Sveva Scalvenzi 1'

Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un uomo di 72 anni è stato investito e ucciso da un tir in questo venerdì nel quartiere Gianturco. E’ la seconda vittima della strada a Napoli in due giorni. Giovedì pomeriggio un uomo è stato investito da una volante della Polizia in piazza Cavour ed è deceduto poco dopo in ospedale.

Come si chiamava l’uomo investito e ucciso a Gianturco

La vittima si chiamava Giulio Napolitano. Immediato l’arrivo degli operatori del 118 che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso del Cardarelli dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale, capitanata da Antonio Muriano, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a piedi nei pressi della rotatoria che collega via Gianturco a via Taddeo Da Sessa, stava attraversando quando il tir è sopraggiunto travolgendo l’uomo. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.