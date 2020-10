0 Facebook La nuova casa di Stefano De Martino, la camera di Santiago è da sogno Spettacolo 16 Ottobre 2020 17:29 Di redazione 2'

E’ ormai da qualche tempo che Stefano De Martino si è trasferito in una casa tutta sua a Milano. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, con la quale ha convissuto, ha dovuto cercare un posto dove ricominciare la sua vita da single.

Stefano arreda una cameretta e Santiago da mille e una notte

E l’ha fatto in una splendida casa in centro a Milano. Il trasloco è stato tutto documentato sul suo profilo Instagram, così come la sistemazione delle varie stanze. Un poco alla volta De Martino ha terminato di arredare casa e chiaramente non poteva mancare una cameretta per il piccolo Santiago.

Com’è fatta la camera di Santiago

Il figlio dorme spesso a casa sua, così il bel ballerino ha deciso di creargli un luogo accogliente e a prova di bambino. La camera di Santiago è stata mostrata in diverse storie di Stefano, da cui si vede un bel parato con tanti diversi tipi di pesci. La stanza è piena di bellissimi giocattoli e a fare compagnia al bambino c’è anche il cucciolo di Labrador marrone che De Martino ha preso con sé.

In una delle ultime storie di De Martino si vede Santiago aprire una mega box interamente dedicata ad Halloween, dalla quale sono usciti diversi gadget della festa dei fantasmi.