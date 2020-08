0 Facebook Stefano De Martino a cena a Nerano con due amici e una donna misteriosa Spettacolo 26 Agosto 2020 08:59 Di redazione 2'

Nuova fiamma per Stefano De Martino? Mentre Belen è visibilmente coinvolta da un altro uomo ed è stata anche immortalata a Milano in compagnia del nuovo amore, Stefano De Martino continua a mantenere un profilo basso da quando è finito il suo matrimonio.

Nelle stories su Instagram, così come nelle foto, appare sempre solo e in forma smagliante. I fan hanno apprezzato il suo atteggiamento riservato e opposto a quello dell’ex compagna Belen, che, nell’ultimo periodo, è stata duramente criticata.

Stefano De Martino a cena a Nerano con una donna misteriosa

L’ex ballerino però potrebbe avere una nuova fiamma tenuta nascosta fino ad ora, infatti è stato visto in compagnia di una donna in un ristorante di Nerano. Certo i due non erano soli, con loro anche due amici ma i due sembravano in perfetta sintonia.

Le stories dell’ex ballerino di Amici avevano fatto intuire che si trovasse in Penisola sorrentina, ma è stato Raffaele di Amalfi Charter a confermarne la presenza, con uno scatto insieme a lui.

Vita lavorativa a gonfie vele per Stefano

Un periodo burrascoso a livello sentimentale ma ottimo sul versante lavorativo per Stefano, che è pronto a condurre il Festival di Castrocaro, che andrà in onda su Rai 2 giovedì 27 agosto. Inoltre lo vedremo ancora in tv perchè farà parte della prossima stagione della fiction di Rai 1 “Don Matteo”.