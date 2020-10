0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, oltre 10mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 16 Ottobre 2020 17:33 Di redazione 1'

Si impenna ancora la curva epidemica in Italia, superando per la prima volta la soglia psicologica dei 10mila casi. Sono 10.010 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri, e per di più con 150.377 tamponi, 12mila meno di ieri. Il totale sale così a 391.611 casi dall’inizio dell’epidemia.

Bollettino Coronavirus in Italia, oltre 10mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

In calo i decessi, 55 oggi (ieri erano 83), per un totale di 36.427. Preoccupano ancora le terapie intensive, +52 (ieri +47), che arrivano a 638, mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unità (ieri +326), e sono ora 6.178 in tutto. È’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.