0 Facebook 3 a 0 a tavolino, il Napoli presenta ricorso contro la decisione del giudice News 14 Ottobre 2020 18:15 Di redazione 2'

Il Napoli fara’ ricorso contro la decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la Juventus. Lo rende noto una fonte qualificata del club azzurro all’ANSA.

Il club presentera’ quindi ricorso alla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorita’ sanitarie sulla base dei contagi covid19 e che rendevano impossibile il viaggio a Torino che il Napoli aveva gia’ organizzato.

Le motivazioni del giudice sportivo

Nell’analizzare la documentazione inviata dal Napoli, vale a dire il carteggio fra la società campana e le ASL Napoli 1 e la Asl Napoli 2 Nord, il Giudice rileva da una parte che l’autorità sanitaria comunica “in maniera chiara e inequivocabile che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia è in capo alla Soc. Napoli” e che quindi gli ati delle Aziende sanitarie delineano “un quadro che non appare” al giudice “affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC” e quindi “con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino con tutte le garanzie e le misure cautelative previste”.

Il Giudice sportivo sottolinea poi che da parte delle ASL e della Presidenza della Regione Campania ci siano stati solo “chiarimenti” (dunque non ordinanze specifiche o atti tipizzati dall’ordinamento generale) con “indicazioni più o meno prescrittive, da parte delle diverse Autorità coinvolte che appare però – almeno inizialmente – compatibile con l’applicazione del protocollo della FIGC” che viene ricordato è stato “validato dalle Autorità scientifico-governative del Governo e che non esclude l’intervento delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonché delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A” il 2 ottobre (l’utilizzo del criterio UEFA dei 13 disponibili, numero di giocatori minimo per disputare una partita).