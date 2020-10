0 Facebook Juventus-Napoli, la decisione del giudice sportivo: azzurri sconfitti 3 a 0 a tavolino Calcio Napoli 14 Ottobre 2020 17:38 Di redazione 2'

Il Giudice sportivo della serie A, a proposito di Juventus-Napoli del 4 ottobre scorso non disputata per la mancata presentazione a Torino della squadra campana, ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino alla formazione partenopea.

La decisione del giudice sportivo rispetto a Juventus-Napoli

La sentenza è stata appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita con la Juve.

Le motivazioni del giudice sportivo rispetto a Juventus-Napoli

Il giudice nelle motivazioni ha comunicato di aver applicato “le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto”. Ha poi aggiunto che “il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarita’ della gara e’ da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate”.

La decisione del Napoli

Intanto il Napoli ha deciso che presenterà ricorso contro la decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la Juventus. Lo rende noto una fonte qualificata del club azzurro all’ANSA. Il club farà ricorso alla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorita’ sanitarie sulla base dei contagi covid19 e che rendevano impossibile il viaggio a Torino che il Napoli aveva gia’ organizzato.