Fabrizio Corona spiazza tutti ancora una volta, con rivelazioni importanti su alcune coppie vip del momento. In questi giorni si discute molto sulla storia d’amore che ha coinvolto due protagonisti del Grande Fratello vip, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’argomento ha attirato l’attenzione del gossip e del pubblico, che si è diviso tra chi credere ai due e chi invece dubita che una storia ci sia mai s

Nel programma “Live Non è la D’Urso” Fabrizio ha espresso la sua opinione, parlando delle finte relazioni che nascono per ragioni pubblicitarie. Oltre alla storia di Adua e Massimiliano, che per il re dei paparazzi è studiata a tavolino, ha accennato anche alla sua storia con Asia Argento e a quella, ormai sgretolatasi, formata da Francesco Monte e Giulia Salemi.

L’ex marito di Nina Morich ha però aggiunto che le finte sono ormai al capolinea. “Quel modo di fare gossip fa parte dell’editoria italiana fino al 2006 – ha spiegato – le persone recitavano una parte ed erano d’accordo. Ora non esistono più. Adua Del Vesco è inventata da Garko, poi c’è stato Morra. Sono piccolo personaggi, devono baciare i piedi a chi ha organizzato tutto”.

Oggi tutto si svolge sui social: “Ora i sono fake non sono più sulle riviste ma sui social, ci sono persone che programmano figli solo in funzione dei like e dei soldi che potrebbero guadagnare. Sono personaggi che piacciono ai giovani, Giulia Salemi e Francesco Monte. Non è amore, ma a qualcuno che ha una vita piatta gli regalano un sogno. Non hanno l’intelligenza per capire. Ciò che ha sostituito le finte relazioni sono le fake news, oggi posso dire di essere fidanzato con Angelina Jolie, i siti lo riprendono e divento famoso anche in America. La mia storia con Asia Argento non era organizzata, ma è stata strumentalizzata successivamente per rilanciare i personaggi”.