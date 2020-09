0 Facebook Cosa è successo tra Corona e Asia Argento: “Ti faccio rivedere le stelle” Spettacolo 21 Settembre 2020 12:49 Di redazione 1'

Corona show a Live Non è la D’Urso. L’ex re dei paparazzi ha inviato un video messaggio al programma serale di Canale 5 e ancora una volta ha dato spettacolo. Il filmato era indirizzato ad Asia Argento, con la quale in passato ha avuto una breve liaison.

La relazione tra Corona e Asia Argento

La situazione in studio si è surriscaldata quando Corona ha iniziato a parlare dei dettagli della loro relazione intima, rivolgendosi ad Asia ha detto: “Ciao Asia. Ti faccio tantissimi auguri noi non abbiamo avuto una relazione, abbiamo avuto un momento passionale, siamo due fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale. Se un giorno ci dovessimo rincontrare – conclude l’ex paparazzo – finirà come quel pomeriggio a casa tua. Ti farò vedere di nuovo le stelle“.

Una promessa a luci rosse che ha creato un po’ di imbarazzo in studio. Alle parole di Corona Asia Argento ha risposto così: “A parte lo scivolone finale mi sono emozionata. Non eravamo innamorati, eravamo due persone problematiche che si sono trovate. Io non ero innamorata, ma gli ho voluto bene”.