Fabrizio Corona spara a zero contro tutti: "Nina e Belen? Non so se le ho mai amate" Spettacolo 15 Agosto 2020

Fabrizio Corona da sempre ci ha abituati alle sue dichiarazioni senza peli sulla lingua, alle sue confessioni choc e agli annunci a sorpresa. In una recente intervista sul settimanale Chi in cui ha parlato del particolare rapporto con il figlio Carlos, ha fatto un’analisi sul mondo dello spettacolo attuale e sui personaggi che come lui hanno ottenuto successo.

Corona parla di Belen e Nina

A stupire tra tutte le dichiarazioni è stata sicuramente quella fatta su Belen Rodriguez e Nina Moric, entrambe sue ex compagne: “Non ho mai capito se amassi veramente Belen e Nina perché nella mia mente malata erano lo strumento per diventare più famoso. Il mio limite è stato mischiare ciò che sei con ciò che rappresenti”.

Sui personaggi che a detta sua davvero ce l’avrebbero fatta ha detto: ““Ci sono 4 fenomeni che si sono creati dal nulla: Raz Degan, Fabrizio Corona, Belen e Chiara Ferragni e la Ferragni non perché abbia un talento o una bellezza particolare, ma perché è la ragazza della porta accanto che ce l’ha fatta”. Tutti gli altri, secondo Corona, non sarebbero destinati a durare molto.

Corona spara a zero contro tutti

“Achille Lauro lo conoscono tutti perché ha utilizzato gli strumenti del mondo di oggi per mettere in piedi una grandissima operazione commerciale, ma quanto durerà? Guarda chi era Fedez 5 anni fa e guardalo oggi: senza la Ferragni e senza suo figlio non avrebbe contenuti. La De Lellis e Damante devono tutto a UominieDonne e GFVip, fanno parlare grazie al tira e molla continuo. Cecilia e Ignazio sono due mondi opposti, il collante è la popolarità, divisi non valgono quello che valgono insieme. (…). La popolarità è la più grande droga che esista. Continuerò a fare questo lavoro perché sono l’unico in grado di farlo”, queste le parole dell’ex re dei paparazzi che, dunque, non ha nessuna intenzione di abbandonare la scena.