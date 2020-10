0 Facebook Un mese dalla morte di Maria Paola Gaglione, il commovente messaggio di Ciro News 11 Ottobre 2020 16:25 Di redazione 2'

È passato un mese dalla morte di Maria Paola Gaglione., la ragazza di 18 anni morta la notte dell’11 settembre a Caivano. Il fidanzato della ragazza, Ciro Migliore, ha voluto ricordarla dedicandole un messaggio molto commovente, che ha postato sul suo profilo di Facebook.

Un mese dalla morte di Maria Paola Gaglione, il commovente messaggio di Ciro

Ciro ha scritto: “Piccola mia, oggi è un mese senza di te, un mese che sento molto la tua mancanza, fino in fondo all’anima. Mi manchi completamente, mi manchi.Vorrei dare la mia vita per te, per farti ritornare.Come vorrei che fossi qui con me, per stringerti forte, forte a me. Ogni giorno ti penso amore mio, ogni giorno. Sei sempre stata la parte migliore di me, sempre. Mi mancano i tuoi atteggiamenti da bambina, sopratutto i tuoi occhi. I miei bellissimi occhi marroni. Mi manca tutto, gli abbracci, il tuo sorriso che splende. Come vorrei addormentarmi con te e svegliarmi di nuovo”.

“Eravamo due bambini felici – scrive ancora Ciro Migliore -. Tu sei la mia piccola grande donna, l’unica che colma i miei umori. Volevo darti di più, ma la vita è stata crudele. Vita mia, noi abbiamo vinto contro tutti. Solo la morte ci ha separati. Ma solo fisicamente.. Finché avrò vita ti amerò. Nessuno prenderà il tuo posto, te lo prometto. Love you more than my life, my baby”.

