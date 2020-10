0 Facebook Neonato di 30 giorni positivo al Covid in provincia di Napoli: è un caso raro Cronaca 11 Ottobre 2020 16:42 Di redazione 1'

Si tratta di un rarissimo caso di contagio da Covid-19, quello avvenuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. A contrarre il virus è stato un neonato di appena 30 giorni.

Il piccolo, residente a Piano di Sorrento, ha iniziato ad accusare diarrea e febbre. Trasportato in ospedale è risultato positivo al tampone. Il neonato è stato preso in cura nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale stabiese, separato dalla madre e isolato.

Scattano i controlli in famiglia

In un secondo momento, dopo le opportune verifiche sui contagi in ambito familiare, è stato ricongiunto alla madre in una stanza ad hoc nel Policlinico.

La storia è stata riportata da Il Mattino. Si tratta di un caso raro, da quando il virus viene studiato e osservato, sono rarissimi i casi di contagi tra i neonati.