Ciro Migliore è tornato a parlare dopo la morte di Paola Gaglione, la giovane diciottenne deceduta a seguito di un incidente in motorino. La coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando il fratello della vittima, Michele, ha iniziato a inseguirgli provocando la caduta del mezzo. Una relazione mai approvata dalla famiglia di lei, che non voleva il fidanzamento con Ciro.

Ciro Migliore racconta la sua relazione con Paola Gaglione

Il ragazzo ha rilasciato un’intervista al programma Carta Bianca, con Bianca Berlinguer ha ripercorso quei terribili momenti che hanno portato alla morte di Paola. La sua relazione con la diciottenne è iniziata nel 2017, erano amici e poi si sono innamorati. Un rapporto, a detta di Ciro, ostacolato fin dall’inizio dalla famiglia Gaglione. “Hanno chiuso in casa Paola per un mese, sequestrandole anche il cellulare” queste le parole del ragazzo.

Paola e Ciro poche settimane prima della morte di lei erano andati a vivere dalla zia del ragazzo ad Acerra: “Ci sentivamo liberi, uscivamo, eravamo felici”. Poi è arrivata quella terribile notte, il folle inseguimento e il tragico epilogo. “Io correvo, avevo paura per lei – racconta Ciro alla Berlinguer – poi siamo caduti, Paola era sotto di me e il fratello mi picchiava. Io sono scappato perché mi avrebbe continuato a picchiare fino a lasciarmi lì”. Il ragazzo è fuggito, in quel momento non aveva percepito che Paola non ci fosse più: “Anche il fratello non se n’è accorto subito”.

Ciro si è dovuto battere per poter vedere un’ultima volta Paola, grazie al suo avvocato e all’Arcigay Campania, che l’ha supportato in questa triste vicenda, ha potuto salutare per l’ultima volta Paola: “Sarei voluto essere io lì dentro”. Con la sua fidanzata sognavano di cambiare vita, andare in Germania e trovare lavoro lì. Adesso Ciro è distrutto: “Non la dimenticherò mai, era il mio tutto”.

