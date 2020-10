Napoli, la veglia per Luigi: fiori e candele per il giovane morto per una rapina

0 Facebook Napoli, la veglia per Luigi: fiori e candele per il 17enne morto per una rapina La veglia per luigi Caiafa. Folla di giovani, soprattutto ragazzine, sul luogo dove è avvenuta la tragedia. A sparare sabato notte un poliziotto Cronaca 7 Ottobre 2020 16:01 Di Andrea Aversa 2'

In alto un pupazzo di peluche imbustato, per evitare che pioggia e polvere possano rovinarlo. Poi tante fotografie che ritraggono Luigi Caiafa insieme alle persone che gli hanno voluto bene. Infine un mazzo di fiori e un cerchio di candele.

Il luogo dove lo scorso sabato notte si è consumata un’altra tragedia napoletana, è diventato meta di veglia e ‘pellegrinaggio’ da parte di chi conosceva il 17enne ucciso. Quest’ultimo era insieme ad un complice, Ciro De Tommaso di un anno più grande e ora agli arresti.

Entrambi, a bordo di uno scooter e armati di una pistola rivelatasi un giocattolo, stavano rapinando due ragazzi seduti in un’automobile ferma in via Duomo. Quando all’improvviso è sopraggiunta una pattuglia dei Falchi. Poi il caos e una dinamica che spetterà all’autorità giudiziaria chiarire.

L’unica certezza è il conflitto a fuoco che ne è scaturito e che ha causato la morte di Luigi. La salma del giovane è stata sottoposta all’esame autoptico che insieme a quello balistico dovrà fare luce su di un dramma che ha colpito la città di Napoli.

