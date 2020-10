0 Facebook Sono tornati! La ‘Banda della Ruota’ riprende le razzie a Napoli È tornata la 'Banda della Ruota'. È l'incubo di tutti gli automobilisti. Diversi i casi denunciati anche in centro città: 'scompaiono' pneumatici Cronaca 7 Ottobre 2020 14:40 Di Andrea Aversa 1'

Ti svegli al mattino e ti prepari ad affrontare la giornata. Esci di casa, vai verso la tua automobile e ti trovi di fronte una sgradevole sorpresa: la tua vettura è priva di tutte e quattro le ruote. Al loro posto c’è un mattone utilizzato come cric dai malviventi.

A quanto pare a Napoli è tornata all’opera quella che ironicamente è stata definita la ‘Banda della Ruota‘. Tre anni fa è stata coniata la denominazione ‘Banda del Mattone‘ considerati i continui e ripetitivi furti che sono avvenuti tutta la città.

Sta di fatto che nell’ottobre del 2017, gli agenti della Compagnia Vomero, arrestarono due uomini in via Nicolardi (zona Colli Aminei) mentre stavano rubando le ruote di un’automobile. La tecnica utilizzata era proprio quella ‘del mattone‘.

Oggi non è chiaro se si sia trattato di azioni singole o organizzate e concepite da un piccolo gruppo di ladri. Quello che è certo sono le tante segnalazioni e denunce provenienti dai cittadini. Oggi, per esempio, alla nostra redazione sono state inviate queste foto da via Crispi. Quartiere Chiaia, centro e ‘salotto’ di Napoli.