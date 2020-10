0 Facebook Il video della rapina in cui è morto Luigi Caiafa, la Polizia divulga il filmato Cronaca 6 Ottobre 2020 12:54 Di redazione 1'

Divulgato il video della rapina in cui ha perso la vita Luigi Caiafa, il giovane di 17 anni colpito a morte da un agente di Polizia nella notte tra sabato e domenica in via Duomo, mentre con un amico, Ciro De Tommaso, stava provando a derubare tre persone all’interno dell’auto.

Il video della rapina in cui è morto Luigi Caiafa

Indagato per la morte di Luigi Caiafa l’agente che ha fatto fuoco. Intanto la Procura della Repubblica ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina. Nel filmato si vede un motorino, con a bordo due persone, avvicinarsi alla vettura.

Nel comunicato inviato dalla Questura, si invita “chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di Polizia”.

Il video della rapina in via Duomo