Schianto fatale tra due auto, muoiono Domenico Angelastro e Angelica Centonze Cronaca 7 Ottobre 2020 16:06 Di redazione 1'

Si chiamavano Domenico Angelastro e Angelica Centonze, rispettivamente 19 e 17 anni, i due fidanzati che hanno perso la vita nella notte tra martedì e mercoledì sulla Stata che collega Bari a Potenza in un drammatico incidente stradale.

Domenico e Angelica muoiono in un incidente sulla Statale

L’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un Suv che veniva dalla direzione opposta. L’impatto per la vettura guidata dal 19enne è stato fatale, la macchina è andata a fuoco non lasciando scampo ai due giovani fidanzati.

Inutili i soccorsi di Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e la Polizia locale di Gravina e Altamura che procedono con le indagini. Sconvolte le persone che conoscevano i due fidanzatini, tanti i messaggi di cordoglio sui social per questa tragedia.