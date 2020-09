0 Facebook Gabriel Garko parla dopo il coming out: “Grazie al vostro affetto rimparerò a camminare” Spettacolo 28 Settembre 2020 14:07 Di redazione 2'

Ha suscitato molto clamore il coming out di Gabriel Garko durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’attore ha deciso di confessare la sua vera identità in diretta televisiva e spiegando che adesso finalmente ha accettato la sua natura.

Cosa ha detto Gabriel Garko dopo il Grande Fratello Vip

Dopo la sua dichiarazione, il suo profilo Instagram è iniziato a essere molto seguito e l’attore ha ricevuto il sostegno del suo pubblico. Così ha deciso di ringraziare le tante persone che gli hanno dimostrato affetto in questi ultimi giorni.

In un post Gabriel Garko ha scritto: “Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno riimparero a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. ( per i più maligni). Un bacio di cuore sostenendo la promessa del post precedente…”. Il messaggio dell’attore ha ricevuto moltissimi like e commenti.

Gabriel si è poi divertito con la sua ex compagna Eva Grimaldi e Imma Battaglia a girare un simpatico video in cui scherza sul suo coming out, prima c’è una caption: “Ma adesso chi sono io? Imma, Eva o Gabriel? Ma chi se ne frega, siamo amici e ci amiamo!”. Poi l’attore sorridendo risponde: “Ma che volete dalla mia vita?” ed è andato via. Anche questo video ha ricevuto molti apprezzamenti da parte dei follower.

Il post di Gabriel Garko

Il video di Gabriel Garko con Eva Grimaldi e Imma Battaglia