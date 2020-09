0 Facebook Gabriel Garko fa coming out al Grande Fratello Vip,: “Il segreto di pulcinella” Spettacolo 26 Settembre 2020 12:57 Di redazione 3'

Colpo di scena al Grande Fratello Vip con il coming out di Gabriel Garko L’attore torinese ha deciso di rivelare all’Italia quello che lui stesso ha definito “il segreto di pulcinella”, alludendo al fatto che gli addetti ai lavori sapevano della sua omosessualità.

Garko, grazie anche all’aiuto di Alfonso Signorini, ha letto una lettera alla sua ex compagna Adua, in cui ha raccontato di aver ritrovato il bambino che è in lui, di averlo accettato e di poter finalmente vivere la sua vita come vuole.

Cosa ha detto Gabriel Garko al Grande Fratello VIP

“Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario. È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te, non perché non le sapessi ma perché lo farò qui e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c’è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa che ho fatto anche io. Devi prenderti cura della bambina che è dentro di te e capire in quale momento della vita l’hai persa. Io ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto percorrere mano nella mano tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità. Io al bambino, i momenti brutti non glieli ho fatti vedere. Gli ho coperto gli occhi. Non farli vedere nemmeno tu alla tua bambina. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola. Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un’altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà”, queste le parole dell’attore in diretta televisiva.