“Gaetano è un figlio dell’Italia”. Così Lorenzo Barbuto Ferraiulo, in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiede giustizia per il figlio Gaetano, 21enne vittima di un agguato a Sant’Antimo per una lite legata al traffico, nel quale ha perso l’uso di entrambe le gambe.

“Voglio fare un appello, in primis al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chi meglio di lui può sapere cosa stanno passando i genitori di Gaetano, visto che lui ha subito sulla propria pelle e sulla sua famiglia il dolore atroce. Poi mi rivolgo al primo ministro Giuseppe Conte: lei è un uomo del popolo e sa immedesimarsi in ogni cittadino italiano, Gaetano è un figlio dell’Italia. La prego non ci abbandoni”. Nell’ appello che ha affidato in una nota all’Ansa, cheide che suo figlio non venga abbandonato e vengano trovati al più presto i responsabili della tremenda aggressione.

Barbuto Ferraiulo, dopo avere chiesto il coinvolgimento delle forze dell’ordine, lancia una petizione: “Per ogni uomo delle forze dell’ordine o delle forze armate si aggiunga un genitore. Gaetano non è figlio solo di Lorenzo e Francesca, bensì del popolo santantimese, della città di Napoli, della regione Campania, è figlio dell’Italia intera. Mi rifaccio a una frase di Peppino Impastato che disse: “La mafia è una montagna di merda”

