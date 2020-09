0 Facebook Chi è il fidanzato di Gabriel Garko, dopo il coming out il messaggio di Gabriele Rossi Spettacolo 26 Settembre 2020 18:50 Di redazione 2'

Il coming out di Gabriele Garko in diretta televisiva al Grande Fratello Vip ha scatenato le reazioni non solo dei telespettatori, ma anche di tanti personaggi dello spettacolo. La velata dichiarazione dell’attore che, dopo anni passati a nascondersi, ha deciso di uscire allo scoperto, era inevitabile che sorprendesse tutti.

Chi è il fidanzato di Gabriel Garko

Garko nella sua confessione ha spiegato che gli addetti ai lavori lo sapevano da sempre, così come in molti sarebbero a conoscenza della relazione con Gabriele Rossi. I due attori avrebbero una storia d’amore ormai da due anni, anche se non sono mai usciti letteralmente allo scoperto. Curioso il messaggio lanciato dal giovane attore dopo che il suo compagno ha ammesso in tv di essere omosessuale.

In una storia di Instagram Gabriele Rossi ha mostrato un’immagine che è un chiaro riferimento a quanto detto da Garko al Grande Fratello Vip. La foto mostra una mano tagliare i fili di una marionetta, inteso come senso di liberazione. Adesso che l’attore torinese ha fatto coming out è possibile che lui e Gabriele decidano di uscire allo scoperto, staremo a vedere.