Finisce nel sangue in Campania, duello con bottiglie di vetro: un giovane in coma, l'altro può perdere un occhio Cronaca 28 Settembre 2020

Due ragazzi di origine nigeriana hanno iniziato a litigare. Dopo gli insulti e le minacce si è passati alle mani. Dagli spintoni agli schiaffi e pugni finché la lite non è degenerata in un duello a suon di bottiglie di vetro.

È accaduto, come riportato da Casertanews, nella stazione di Aversa (in provincia di Caserta). I due giovani hanno rispettivamente 24 e 28 anni. Uno di essi è addirittura in coma, l’altro rischia di perdere un occhio.

I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. I primi hanno provveduto alle prime cure del caso e a trasferire in ospedale i due giovani, le seconde hanno avviato i normali accertamenti del caso.