Rosa, la madre di Ciro Migliore, attacca la famiglia Gaglione: "Hanno fatto una trappola" 16 Settembre 2020

E’ intervenuta nel programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, la signora Rosa, madre di Ciro Migliore. La donna ha voluto ribadire la sua versione dei fatti, spiegando chi a detta sua sarebbe il mandante dell’intervento di Michele, il fratello di Maria Paola, che ha speronato il motorino la notte dell’incidente in cui è morta la ragazza.

Cosa ha detto la madre di Ciro Migliore a Pomeriggio 5

Per la signora Rosa ci sarebbe la madre di Maria Paola dietro quanto accaduto. “La famiglia le ha fatto una trappola. Hanno detto che volevano fare pace, ma non era vero. La mamma è la mandante. Hanno minacciato me e mio figlio e l’hanno chiamato femminiello. Ciro non si è fermato in motorino perché Michele lo minacciava. I figli si accettano come sono”, queste le parole della madre di Ciro Migliore.

Nel corso del programma è stata mandata in onda anche l’intervista della zia di Ciro che ha ribadito gli attacchi ricevuti dalla famiglia di Maria Paola Gaglione: “I parenti di Paola venivano da mia sorella e la minacciavano. Non volevano questa relazione”.