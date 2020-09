0 Facebook Il nuovo gioco della morte in voga tra gli adolescenti: si gettano contro le auto e riprendono la scena Cronaca 16 Settembre 2020 14:21 Di redazione 2'

Giovani che si lanciano contro le auto in corsa, mentre gli amici riprendono il tutto con lo smartphone. Questo è l’ultimo folle gioco, di moda tra gli adolescenti che arriva dagli Stati Uniti e in poco tempo è diventato in voga a Napoli e nel resto della Campania.

Un fenomeno in grande crescita e molto preoccupante, data la pericolosità. I protagonisti dell’impresa sono di solito giovanissimi, irresponsabili presi dalla smania di diventare famosi sul web. Negli ultimi mesi sono stati segnalati molti casi, che il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato sulla sua pagina Facebook.

Le parole di Borrelli

“Siamo davvero molto preoccupati per questa ondata di follia che sta colpendo l’intero globo. I social in questo senso diventano uno strumento potente e pericoloso permettendo che certi fenomeni possano estendersi in maniera tanto veloce e così ampliamente. Ecco perché occorre dare vita ad una sorta di rieducazione da social, i giovani, e purtroppo non solo loro, devono comprendere bene il corretto utilizzo della rete e dei suoi strumenti. A questa rieducazione social va abbinato un lavoro, svolto con la collaborazione di genitori, insegnati, assistenti sociali ed istituzioni, affinché i giovani possano comprendere il rispetto delle regole ed il senso civico. Le imprese folli postate sui social vano denunciate perché altrimenti il fenomeno emulativo non cesserà mai. Anche in questo caso abbiamo inviato il filmato in questione alle forze dell’ordine.”- hanno dichiarato il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.