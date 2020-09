0 Facebook Madre di Ciro Migliore offesa per l’accento napoletano, interviene la D’Urso: “Orgogliosa di averle dato voce” News 15 Settembre 2020 16:19 Di redazione 1'

La madre di Ciro Migliore è stata ospite del programma di Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana ha voluto dare spazio alla terribile vicenda avvenuta a Caivano, dove una giovane di 18 anni è morta in seguito a un incidente in motorino, dopo che suo fratello aveva speronato lo scooter poiché non accettava la sua relazione.

Barbara D’Urso difende la madre di Ciro Migliore

Una vicenda dai risvolti terrificanti che ha sconvolto tutta l’opinione pubblica. La madre di Ciro, intervenuta nel programma della D’Urso, ha raccontato la sua versione dei fatti. Pare che dopo la puntata sia stata presa in giro sui social per il suo accento napoletano. Sulla vicenda è intervenuta subito la conduttrice, che innervositasi di una simile offesa ha difeso la signora a spada tratta.

Su Twitter ha scritto: “So che c’è chi ha riso per la mamma di Ciro, che ha esternato il suo dolore in napoletano. Lei ha dato una lezione di vita a tutti supportando l’amore di suo figlio, dicendo alle altre madri che i figli vanno amati, sempre! Sono orgogliosa di averle dato voce!”.