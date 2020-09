0 Facebook Funerali di Maria Paola Gaglione, l’arrivo dei genitori distrutti dal dolore per l’addio alla figlia Cronaca 15 Settembre 2020 16:49 Di redazione 1'

Arriva in una pizza gremita di gente il feretro di Maria Paola Gaglione, la giovane 18enne morta dopo essere stata inseguita e speronata dal fratello che non accettava la sua relazione d’amore. La cerimonia funebre, si sta svolgendo nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel parco Verde di Caivano.

Funerali di Maria Paola Gaglione, l’arrivo dei genitori distrutti dal dolore per l’addio alla figlia

I genitori sono stati accolti dall’applauso dei presenti. Visibilmente provata la madre, sostenuta a braccio dai parenti, distrutta dal dolore. Amici e parenti, con indosso magliette dedicate e palloncini bianchi, per dare l’estremo saluto alla giovane.

A causa delle norme anti Covid, non tutti i partecipanti hanno avuto accesso in chiesa, sono stati però, posti degli altoparlanti nella piazza per permettere ai presenti di ascoltare la funzione e l’omelia del parroco don Maurizio Patriciello.

