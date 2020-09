0 Facebook Drammatico incindente in moto a Pignataro Maggiore, Gialuigi Vitaletti muore a 43 anni Cronaca 15 Settembre 2020 16:54 Di redazione 1'

Tragico incidente in provincia di Caserta. Nella tarda mattinata di oggi un uomo di 43 anni, Gianluigi Vitaletti, è morto in seguito di un drammatico incidente in moto. Il sinistro è accaduto lungo la Casilina all’altezza del territorio comunale di Pignataro Maggiore.

L’uomo, residente a Raviscanina, era in sella alla sua Ducati, in direzione Capua quando ha perso il controllo della moto finendo contro lo spartitraffico della rotonda. Un volo tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il trasporto in ospedale

Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è morto poco dopo l’arrivo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Capua, per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.